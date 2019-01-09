С 7 по 10 января северокорейский лидер Ким Чон Ын совершает официальный визит в Китай. Этот визит можно рассматривать как преддверие второго северокорейско-американского саммита. Однако в некоторых кругах полагают, что вмешательство Пекина может лишь усложнить ситуацию на Корейском полуострове. Китай является своего рода «дорогой жизни» для Севера в условиях жёсткой изоляции. В свою очередь, КНДР для Китая имеет важнейшее стратегическое значение. Поэтому перед северокорейско-американским саммитом Пхеньян и Пекин должны скорректировать позиции и стратегию. В прошлом году Ким Чон Ын трижды посещал Китай. Это происходило каждый раз, когда КНДР стояла перед важным выбором или решением. Таким образом, нынешний визит Ким Чон Ына в Пекин является показателем того, что сделка КНДР и США выходит на новый этап. То есть, вероятно, рамки мер Севера по денуклеаризации и ответных мер США приобрели более конкретные черты.





Укрепление тесных контактов КНДР и Китая с позиции Пхеньяна также нацелено на создание некоторого паритета на переговорах с США. В частности, это касается возможности смягчения санкций. Китай же может использовать Север в качестве средства давления на США в двустороннем торговом противостоянии. Учитывая такое сплетение интересов, прогнозы о северокорейско-американском саммите могут быть не такими радужными, как хотелось бы. В общем, в зависимости от результатов визита Ким Чон Ына в Китай переговоры о денуклеаризации могут пойти как в положительном, так и в отрицательном ключе. США пока сохраняют сдержанную позицию. Глава госдепартамента Майкл Помпео напомнил, что Пекин является важным партнёром Вашингтона в решении северокорейской ядерной проблемы. Вместе с тем, США не поддерживают чрезмерное сближение КНДР и Китая.