Прекрасный разум (3) 괜찮겠지?

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2019-01-09
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Фраза недели
괜찮겠지?
[Гвэн чхан гэтти?]
Надеюсь, все будет в порядке?
Грамматика
К прилагательному 괜찮다 «хорошо, нормально, в порядке» добавляется окончание -겠지, который отражает предположение о пока еще неизвестном будущем, а также надежду на возможное будущее. В нашем же случае 괜찮겠지? применяется в целях выражения надежды на то, что все будет хорошо.
- 춥다고 하는데, 모자 써서 괜찮겠지.
- Сказали, что будет холодно, но я одел шапку, наверное будет нормально.
- 내가 처음 먹어보는 음식인데, 괜찮겠지.
- Я первый раз пробую эту еду, наверное будет все хорошо.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
아마도 – «Скорее всего», «Наверно».
그렇겠죠 – «Наверное да».
2019-01-09
2019-01-08
2019-01-08