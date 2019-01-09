Прекрасный разум (3) 괜찮겠지?

Фраза недели

괜찮겠지?

[Гвэн чхан гэтти?]

Надеюсь, все будет в порядке?





Грамматика

К прилагательному 괜찮다 «хорошо, нормально, в порядке» добавляется окончание -겠지, который отражает предположение о пока еще неизвестном будущем, а также надежду на возможное будущее. В нашем же случае 괜찮겠지? применяется в целях выражения надежды на то, что все будет хорошо.





- 춥다고 하는데, 모자 써서 괜찮겠지.

- Сказали, что будет холодно, но я одел шапку, наверное будет нормально.





- 내가 처음 먹어보는 음식인데, 괜찮겠지.

- Я первый раз пробую эту еду, наверное будет все хорошо.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





아마도 – «Скорее всего», «Наверно».

그렇겠죠 – «Наверное да».



