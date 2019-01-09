Традиционный напиток сучжонгва (수정과)

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В первом выпуске нового года мы расскажем вам о традиционном напитке сучжонгва, который готовится из подслащенной медом или сахаром воды, имбиря, корицы, сушеной хурмы и кедровых орешков. Напиток часто пьют в конце и начале года в кругу семьи и гостей. Он славится не только своим насыщенным, сладко-острым пряным вкусом, но и большим количеством полезных веществ, поэтому сучжонгва рекомендуют пить даже больным.