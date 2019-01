Новый релиз мужского дуэта «Тонбансинги»

В рубрике «Новые альбомы» января мы проиграли некоторые песни из нового специального альбома 'The Truth of Love', приуроченного к 15-летию существования группы «Тонбансинги». Поклонники группы, наверное, хорошо помнят, что группа дебютировала в составе пяти участников. Но в 2012 году Микки-Ючхон, Ёнун-Чэчжун и Сиа-Чжунсу покинули коллектив. С тех пор в «Тонбансинги» остались два участника – Юно-Юнхо и Чхвеган-Чханмин. Тем не менее оставшиеся исполнители продолжают активную музыкальную деятельность, которая удаётся им очень даже хорошо!

26 декабря прошедшего года коллектив «Тонбансинги» выпустил альбом 'New Chapter #2: The Truth of Love'. В него вошли семь песен, две из которых исполнены участниками сольно. А звание главного трека получила R&B поп-песня 'Truth' или «Правда», в основе мелодии которой лежит джаз.

Как известно, в декабре 2018 года группа отметила 15-й год с момента своего дебюта в мире поп-музыки Кореи. Её исполнители не только выпустили специальный альбом, но и провели встречу с поклонниками, которые с большой радостью вместе отметили праздник любимых звёзд. «Тонбансинги» продолжает иметь огромную популярность в Японии! В сентябре 2018 года группа «Тонбансинги» выпустила японский альбом 'TOMORROW'. С ним она стала «зарубежной группой, наиболее часто возглавившей еженедельный чарт альбомов 'ORICON'». А далее в программе прозвучала новая сольная поп-баллада «Асраи...» или «Смутно....» в исполнении участника Чхвеган-Чханмина из группы «Тонбансинги». Затем мы предложили вниманию радиослушателей сольную работу участника Юно-Юнхо из нового альбома группы «Тонбансинги». Песня называется «야화(夜話)», которое происходит с китайского иероглифа. «야» в названии песни имеет значение «ночь», а «화» - это «рассказ», поэтому вместе выражение переводится, как «ночной рассказ». А в фитчеринге песни принял участие Тхэ Ён из бойз-группы 'NCT'.

Нужно отметить, что новая пластинка получилась достойной имени группы «Тонбансинги». Её исполнители блестяще воплотили в песнях новые идеи и эксперименты. Мы с нетерпением будем ждать последующих работ группы, которые, надеемся, будут не менее успешными! А в завершение очередного выпуска нашей рубрики прозвучала песня 'Circle' или «Сопровождение» о неизменной и бесконечно связанной роковой любви в исполнении группы «Тонбансинги».





