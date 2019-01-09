



Прошло дней пять или шесть с тех пор, как я переехал в район Сонбук-тон. В тот вечер я прилег на кровать, отодвинув прочитанную газету к изголовью, и вдруг произнес про себя: "Какая же здесь деревня!" И это не потому, что на улице уже стемнело, и я впервые услышал звуки ручья и ветра в сосновом бору, а потому что вечером я впервые встретил человека по имени Хван Су Гон.





성북동으로 이사 나와서 한 대엿새 되었을까.





그 날 밤 나는 보던 신문을 머리맡에 밀어던지고 누워

새삼스럽게 “여기도 정말 시골이로군!” 하였다.





무어 바깥이 컴컴한 걸 처음 보고

시냇물 소리와 쏴 하는 솔바람 소리를 처음 들어서가 아니라

황수건이라는 사람을 이날 저녁에 처음 보았기 때문이다.









Рассказ повествует о главном герое, который в 1930-е годы переехал из центра Сеула в спокойный район Сонбук-тон. Череда событий рассказа развивается после встречи главного героя с человеком по имени Хван Су Гон.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Хван Су Гон - недалекий и глупый герой, которого презирают местные жители. Он подрабатывает то как сотрудник школы, то как помощник почтальона и является прототипом бедного населения, изолированного из-за модернизации в эпоху японского колониального ига.









Однажды я спросил его о самой заветной мечте.

"Да это же проще простого", - ответил Хван Су Гон и рассказал, что хотел бы тоже стать основным почтальоном. Он очень ему завидовал, так как тот получал зарплату в двадцать вон, носил служебную форму и звонил в колокольчик, а Хван Су Гону отдавал лишь двадцать газет, которые ему самому было сложно доставить, и три воны от своей зарплаты. Хван Су Гон сказал, что если бы у него был колокольчик, то он не только быстрее бы разносил газеты, но и не боялся бы собаки из дома банкира.





하루는 나는 ‘평생소원이 무엇이냐’고 그에게 물어보았다.





그는 “그까짓 것쯤 얼른 대답하기는 누워서 떡 먹기”라고 하면서

평생소원은 자기도 원배달이 한 번 되었으면 좋겠다는 것이었다.

남이 혼자 배달하기 힘들어서

한 이십 부 떼어주는 것을 배달하고

월급이라고 원배달에게서 한 삼원 받는 터이라,

월급을 이십여 원을 받고,

신문사 옷을 입고 방울을 차고 다니는 원배달이 제일 부럽노라 하였다.





그리고 방울만 차면 자기도 뛰어다니며

빨리 돌릴 뿐 아니라

그 은행소에 다니는 집 개도 조금도 무서울 것이 없겠노라 하였다.









Писатель Ли Тхэ Чжун родился в 1904 году в провинции Канвондо. В 1925 году он дебютировал с рассказом "Омоннё". Рассказ "Лунная ночь" был опубликован в журнале "Чунан" в 1933 году. В 1941 году Ли Тхэ Чжун стал лауреатом II премии искусств Чосона.