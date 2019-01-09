В Корее прошла 33-я музыкальная церемония «Золотой диск»!

© JTBC / Plan A

В Корее состоялась 33-я по счёту музыкальная церемония «Золотой диск» (Golden Disk Awards), которая традиционно проходила два дня. В этом году мероприятие прошло с 5 по 6 января 2019 года в Корейском международном выставочном центре KINTEX, расположенном в г. Ильсане провинции Кёнгидо. Подробнее о лауреатах мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 9 января.