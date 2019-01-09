Суд РК удовлетворил иск об аресте акций Nippon Steel Corporation 

8 января южнокорейский суд удовлетворил иск об аресте имущества Nippon Steel Corporation на территории РК. Он подан жертвами принудительной трудовой мобилизации в период японского колониального правления в Корее. Адвокаты жертв потребовали в принудительном порядке арестовать акции компании PNR, в которых есть капитал Nippon Steel Corporation. Суд наложил арест на акции стоимостью 400 млн вон или 356 тыс. долларов в размере компенсаций для двух жертв, выступающих в качестве истцов. У адвокатов не было иного способа получения компенсаций, поскольку Nippon Steel Corporation отказывалась от переговоров. Ещё двое жертв, подавших иски, скончались, но адвокаты намерены взыскать компенсации в пользу их семей также путём ареста акций.





PNR является совместным предприятием, созданным южнокорейской POSCO и японской Nippon Steel Corporation. Оно производит и реализует железо прямого восстановления (DRI), используя попутные металлы металлургической промышленности. Компания владеет заводами в Пхохане провинции Кёнсан-Пукто и Кваняне провинции Чолла-Намдо. Их годовой объём продаж превышает 30 млрд вон или 27 млн долларов. По оценкам адвокатов, на долю Nippon Steel Corporation приходятся акции компании PNR стоимостью около 10 млн долларов. После передачи решения суда компании PNR акции не могут быть проданы или переданы. Правительство Японии уже сообщило о намерении начать консультации с правительством РК. Таким образом, и без того напряжённые отношения между двумя странами могут ещё больше осложниться.



