В РК создали командование наземными операциями 

Создание командования наземными операциями позволило обеспечить унификацию системы управления сухопутными войсками. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 9 января на церемонии вручения флага новому командованию. Оно объединяет командование первой пехотной армии, отвечающей за восточный участок обороны, и третьей пехотной армии, за которой закреплён западной участок. Мун Чжэ Ин назвал данное событие первым успехом «реформирования обороны 2.0» и полномасштабным началом военной реформы. Командование наземными операциями возглавляет председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Под его контролем находятся семь региональных армейских корпусов, один манёвренный корпус, военная разведка, войска связи, горная бригада и полки резервистов. Другими словами, в состав командования наземными операциями входят почти все сухопутные войска. Исключение составляют лишь подразделения, находящиеся в прямом подчинении у генштаба сухопутных войск и второго оперативного командования, которое отвечает за оборону тыла.

Речь о создании командования наземными операциями зашла ещё в начале 90-х годов, а план был подготовлен в 2005 году. Однако его реализация была отложена из-за опасений по поводу возможного ослабления боеспособности войск во время реформы. Цель создания командования наземными операциями состоит в адаптации к изменению структуры национальной безопасности. Оно будет вызвано передачей Сеулу оперативного контроля своими войсками в военное время. Поскольку американские военные будут играть вспомогательную роль, неизбежно изменение структуры Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК и США. В современных условиях велика вероятность кибервойн и войн беспилотников, в связи с чем изменяются задачи сухопутных войск.