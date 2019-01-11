МАЛЬ•МО•И: Секретная миссия (말모이/MAL•MO•E: The Secret Mission, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Ом Ю На

В ролях: Ю Хэ Чжин, Юн Ге Сан и др.

Премьера: 9 января 2019 года

Ограничение: старше 12-ти лет





Невежда Пхан Су, открывший глаза на корейский язык и Чон Хван, председатель языковой ассоциации Чосона, осознающий важность совместной работы!

40-ые годы прошлого столетия. В Кёнсоне все реже слышится корейский язык.

После того как Пхан Су увольняют из театра, главный герой оказывается в сложной ситуации – нужно найти деньги для оплаты учебы сына. Поэтому бедняга решается украсть сумку, но терпит неудачу. Хозяином сумки оказывается председатель языковой ассоциации государства Чосон по имени Чон Хван, который до нападения шел на собеседование.

Оказывается, горе-воришка имеет судимость и совсем не умеет ни читать, ни писать!

Чон Хван принимает Пхан Су в свою ассоциацию, где его тепло встречают остальные ребята, но с условием, что он обучится грамоте. Пхан Су впервые в жизни начинает читать, а после осознает всю ценность корейского языка.

Ассоциация МАЛЬ•МО•И становится голосом Чон Хвана и других граждан Чосона, а вместе с Пхан Су обретает еще большую силу.





Эпоха, когда корейский язык был под запретом. А слово и душа сливаются воедино, чтобы стать историей.