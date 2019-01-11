Новый альбом певицы Чхон Ха «выстрелил»

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Певица Чхон Ха завоевала корейскую музыкальную индустрию и отправилась покорять зарубежные страны. Вышедший 2 января 2019 года ее новый цифровой альбом «Уже 12 часов» (벌써 12시) взобрался на первую строчку в чарте iTunes K-POP Chart в Тайланде и Катаре, на вторую строчку в сингапурском чарте KKBOX K-POP, а также на восьмую позицию в чарте Apple Music Korea K-POP. Также благодаря распространению ее сингла посредством самого популярного музыкального стриминг-сайта «Спотифай» с творчеством Чхон Ха знакомы на Тайване, в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других странах. Второй сингл «Уже 12 часов» был представлен 2 января и по настоящее время удерживает верхние строчки во всех корейских чартах, включая известный Mnet. Стоит подчеркнуть, что после опубликования в ютубе музыкального видео к песне «Уже 12 часов» и записи с концерта, в ютубе появилось множество кавер-версий в исполнении поклонников Чхон Ха.