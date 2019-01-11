Клара вышла замуж

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Модель и актриса, а также красавица Клара 6 января 2019 года вышла замуж за американца корейского происхождения. Известно также, что ее избранником стал тридцатипятилетний бизнесмен, с которым она встречалась на протяжении одного года. Бракосочетание состоялось в Соединенных Штатах в кругу членов семьи. Новость о предстоящем торжестве была объявлена продюсерским центром Клары 3 января. После свадьбы у артистки будет плотный график – 15 января она появится на Сеульском музыкальном фестивале в Хайвоне и вручит музыкальную награду победителю, а после приступит к съемкам в китайском научно-фантастическом фильме «Космический шаг» (우주행보) в Китае. Клара дебютировала в сериале «Человек-невидимка Чхве Чжан Су» (투명인간 최장수) телеканала KBS 2 в 2006 году.