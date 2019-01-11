



К бедности и богатству можно относиться по-разному. Кто-то вполне может довольствоваться малым, а кто-то впадает в крайности и не удовлетворен тем, что имеет. В нашем выпуске вы услышите о том, как относились к бедности некоторые корейские ученые и персонажи произведений, а также послушаете музыку, которая отображает взгляды корейцев на бедность.





Выпуск 396. Бедность

* Мелодия "Снежная королева" (композитор Син Хён Чжон) - Ансамбль "Кырим"

* Отрывок из пхансори "Сказание о Хынбо", в котором Хынбо выгоняет брата из дома - О Чжон Сук (вокал)

* Песня "Чанханмон" - О Бок Нё (вокал)