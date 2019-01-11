



Настоящее имя: Ли Сон Мин

Дата рождения: 15 января 1985 г.

Место рождения: г. Берн, Швейцария

Рост: 168 см

Дебют: телесериал [Прозрачный человек Чхве Чжан Су], 2004 г.





Клара Ли (при рождении Ли Сон Мин) более известна как Клара является британской моделью и актрисой корейского происхождения. Родилась в столице Швейцарии Берне в семье корейского музыканта Ли Сын Гю, участника вокального ансамбля «Кореана», и британки корейского происхождения. Детство Клара провела в Англии и США, дебютировала в корейском шоу-бизнесе под именем Ли Сон Мин в 2005 году. На следующий год начинающая актриса сыграла роли второго плана в сериале «Человек-невидимка Чхве Чжан Су» (투명인간 최장수) телеканала KBS 2 и в ситкоме «Высокий удар» (거침없이 하이킥!). В 2009 году снялась в сериале «Три мужчины» (세 남자), «Сделать судьбу» (인연 만들기), а также в своем первом фильме «Пять истории о любви» (오감도). В январе 2012 года артистка взяла творческий псевдоним Клара, которое являлось ее английским именем. В мае 2013 года на Клару обрушилась сенсационная популярность, а все благодаря церемониальному первому броску на матче профессиональных бейсбольных команд в ее исполнении.

В последующие пять лет Клара исполнила роли в сериалах «Люблю тебя как мою судьбу» (운명처럼 널 사랑해), «Антураж» (안투라지), «Силачка До Бон Сун» (힘쎈여자 도봉순), а также в фильме «Работающая» (워킹걸) и др. 6 января 2019 года Клара вышла замуж за американца корейского происхождения.



