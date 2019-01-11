Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (5)

После рассказа ученого Хо у торговца вдруг появился вопрос: «Интересно, почему вы были так уверены, что я одолжу вам деньги?»

Хо Сэн Вон ответил: «Я не знал, что вы дадите деньги мне в долг. Но я был уверен в том, что любой торговец, у кого имеется ум, не смог бы отказаться от моего предложения. Конечно, судьба нас соединила, вы были везунчиком. Бог вас благословил, чтобы вы стали богаче».

Пён сожалел о том, что больше нет возможности воспользоваться талантом ученого Хо: «Я в жизни не видел человека умнее вас. При этом, вы не стремитесь к богатству как обычный человек. Почему бы вам не работать в правительстве? Сейчас чиновники собирают силы для того, чтобы отомстить врагам за события в крепости Намхансансон. Король Инчжо, прятавшийся в этой крепости, после ожесточённого сопротивления сам открыл ворота и вышел наружу, где сдался на милость императора династии Цинь. Это большой позор для нашего народа! Думаю, что сейчас самый подходящий момент проявить ваши способности».

Выслушав просьбу, Хо Сэн Вон продолжал молча пить спиртное: «Я не единственный человек, который остался жить в деревне вне зависимости от способностей. Некий человек по фамилии Чо мог бы стать способным дипломатом, однако он всю жизнь прожил как обычный крестьянин. Помню ещё о своем знакомом господине Ю, талантливом военачальнике. Знаете, чем он сейчас занимается? Рыбалкой! Наверняка вам непонятно, почему мудрые и талантливые люди не работают на государство. На государство теперь работают люди, которые не умеют думать своей головой. Я же рассказал, что выбросил большие деньги в море. Дело в том, что их некуда было тратить. К сожалению, у этой страны нет никакого будущего».

Слова Пёна никак не повлияли на решение нашего героя. Торговцу пришлось вернуться домой.

Однажды к Пёну в гости пришёл старый приятель Ли Ван, который командовал королевской гвардией. Он специально обратился к Пёну, чтобы посоветоваться: «Сейчас нам нужен человек, который способен на большие дела. Случайно среди твоих знакомых нет такого человека?»

Пён вспомнил о нашем герое и рассказал историю Хо Сэн Вона. Безусловно, рассказ сильно удивил Ли Вана: «Звучит интересно. Как его зовут?»