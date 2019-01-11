Президент РК поделился планами работы правительства на 2019 год 

10 января в Сеуле состоялась новогодняя пресс-конференция президента РК Мун Чжэ Ина, на которой он познакомил журналистов с основными направлениями политики правительства в наступившем году. По его словам, основное внимание будет сосредоточено на таких понятиях как “инновации”, “развитие” и “справедливая экономика”. Кроме того, была подчёркнута важность инновационного развития и политики, основанной на доходах населения как факторов достижения всеобъемлющего роста. В этой связи Мун Чжэ Ин сообщил о необходимости развития инновационных отраслей, об увеличении объёмов инвестиций в передовые отрасли и о важности вывода из застоя основных отраслей обрабатывающей промышленности.

Мун Чжэ Ин в своём выступлении неоднократно использовал такие слова как “трудоустройство” и “достижение результатов”. В настоящее время проблема трудоустройства населения является приоритетом в государственной политике. Но, несмотря на это, желаемые результаты не были достигнуты. Во время пресс-конференции президент обратил основное внимание на вопросы достижения мира на Корейском полуострове. Ожидается, что лидер КНДР Ким Чон Ын посетит Сеул после второго американо-северокорейского саммита. В этом году также планируется обсудить возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса и туристической программы в горах Кымгансан. Таким образом, основные усилия правительства будут сосредоточены на достижении мира на Корейском полуострове и оживлении национальной экономики.



