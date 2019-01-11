Лидер КНДР Ким Чон Ын побывал с визитом в Китае 

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын побывал с официальным визитом в Китае. Ожидается, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином окажет положительное влияние на ситуацию на Корейском полуострове. В частности, она может ускорить подготовку к проведению американо-северокорейского саммита, а также визита Ким Чон Ына в Сеул. Это было четвёртое по счёту посещение Китая нынешним северокорейским лидером с момента его прихода к власти. Все три предыдущие поездки состоялись в прошлом году. Привлекает внимание тот факт, что Ким Чон Ын посетил Пекин накануне готовящейся встречи с Дональдом Трампом. Это свидетельствует об определённой зависимости КНДР от позиции официального Пекина, а также желании заручиться его поддержкой.

Как полагают эксперты, Ким Чон Ын и Си Цзиньпин согласовали позиции двух стран в преддверии второго американо-северокорейского саммита и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Можно предположить, что теперь Пекин примет более активное участие в ядерном разоружении Корейского полуострова. В нынешнем году исполнится 70 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений, и стороны планируют провести ряд встреч на разных уровнях. Возможно, в ближайшем будущем председатель КНР Си Цзиньпин посетит Пхеньян. Во всяком случае, он принял соответствующее приглашение Ким Чон Ына. Не за горами и второй американо-северокорейский саммит. По словам Ким Чон Ына, он надеется на достижение благоприятных результатов на будущей встрече с Дональдом Трампом.