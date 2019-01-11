Средний рост военных расходов РК до 2023 года превысит 7% 

Министерство обороны РК опубликовало доклад о среднесрочных планах на ближайшие 5 лет. Этот документ включает все основные сферы деятельности военного ведомства. Нынешний план отличается увеличением среднегодового роста военных расходов. Средний рост финансирования в сфере наращивания военной мощи составит 10,8%. Здесь в течение пяти лет планируется истратить примерно 84 млрд долларов. 58,7 млрд долларов из данной суммы будут использованы для создания крепкой обороны, способной эффективно противостоять любой угрозе в ситуации неопределённости. Речь идёт об оперативном реагировании на угрозу атаки ядерным оружием или оружием массового поражения, реструктуризации военного персонала и укреплении обороноспособности страны.





На этот раз военные решили изменить название Тройной системы защиты страны, включающей систему ПРО KAMD, отечественную систему ПРО Kill Chain и систему нанесения массированного ответного удара KMPR. Теперь она будет носить название “Реагирование на угрозу применения ядерного оружия или оружия массового поражения”. Также планируется увеличить объёмы финансирования научно-исследовательских работ, противодействия террористическим актам, стихийным бедствиям и катастрофам. На поддержание военной мощи страны планируется истратить 158 млрд долларов. 30 млрд из этой суммы будут использованы на проведение военных учений, а также на повышение обороноспособности страны в условиях затяжного военного конфликта. Размер минимального денежного довольствия всех военнослужащих к 2022 году будет увеличен на 50%.



