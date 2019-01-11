Допрос бывшего председателя Верховного суда РК Ян Сын Тхэ

Впервые в истории страны бывший председатель Верховного суда вызван на допрос в прокуратуру. Он подозревается в причастности к злоупотреблениям полномочиями в судебных органах, когда пост президента занимала Пак Кын Хе. Всё началось в феврале 2017 года, когда один из судей получил назначение в управление судебного администрирования. Однако назначение было неожиданно отменено. Как полагают, решение было принято в связи отказом данного судьи принять меры в отношении научного совета судей по вопросам конвенции о правах человека. Данный совет подверг критике план организации апелляционного суда, которую продвигал председатель Верховного суда РК Ян Сын Тхэ. В марте того же года Управление судебного администрирования подверглось критике за то, что оно провело расследование в отношении судей, причастных к определённым учёным советам. Так встал вопрос о существовании «чёрного списка» сотрудников органов юстиции и прокуратуры.





Бывший председатель Верховного суда Ян Сын Тхэ создал специальный следственный комитет. Таким образом подтверждён факт незаконного проведения расследований сотрудниками управления судебного администрирования в отношении судей из учёного совета. Однако существование «чёрного списка» не было подтверждено. В сентябре 2017 года новый председатель Верховного суда Ким Мён Су провёл повторную проверку. Она подтвердила факты слежки сотрудников Управления судебного администрирования за некоторыми судьями. Вдобавок были раскрыты факты вмешательства в судебный процесс по делу бывшего главы национальной разведывательной службы Вон Сэ Хуна. Впоследствии началась третья по счёту проверка в отношении Управления судебного администрирования. После этого дело было передано в прокуратуру, а в отношении подозреваемых началась проверка.