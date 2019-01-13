Перестановки в администрации президента

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8 января президент Республики Корея Мун Чжэ Ин произвёл перестановки в своей администрации. Новым главой администрации президента вместо Им Чжон Сока стал посол Республики Корея в Китае Но Ён Мин. Главным секретарём президента по общим вопросам назначен бывший депутат Национального собрания Кан Ги Чжон, главным секретарём президента по связям с общественностью стал бывший комментатор телерадиокомпании MBC Юн До Хан.

Эксперты отмечают близость назначенных чиновников к президенту Мун Чжэ Ину. Это говорит о том, что глава государства намерен усилить управляемость госаппарата для достижения больших результатов в проведении политических реформ. На данный момент из-за ситуации на рынке труда и по ряду других причин экономическая политика государства не приносит должного эффекта, поэтому, несмотря на прогресс в межкорейских отношениях, уровень поддержки Мун Чжэ Ина остаётся низким. Кроме того, против администрации президента выдвинут ряд обвинений, что не облегчает работу президента. В этой связи эксперты ожидают ещё одну волну перестановок в администрации президента и кабинете министров. С большой вероятностью могут состояться замены в блоке внешней политики и безопасности.

Новый глава администрации президента Но Ён Мин считается наиболее приближённым к Мун Чжэ Ину. Будучи депутатом Национального собрания трёх созывов, в 2012 году он работал в избирательном штабе Мун Чжэ Ина. В 2017 года Но Ён Мин возглавлял этот штаб.

Новый главный секретарь президента по общим вопросам Кан Ги Чжон - также депутат Национального собрания трёх созывов. Когда Мун Чжэ Ин был лидером оппозиционной Демократической коалиции за новую политику, Кан Ги Чжон возглавлял политсовет партии. Во время президентских выборов 2017 года он руководил аппаратом помощников кандидата в президенты. Новый секретарь по связям с общественностью Юн До Хан проработал 33 года на телерадиокомпании MBC, был собственным корреспондентом в Лос-Анджелесе и является одним из основателей профсоюза компании MBC.