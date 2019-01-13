В РК растёт проблема микропыли 

В РК в очередной раз принимаются экстренные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере. Данная проблема вновь поднимает споры вокруг политики отказа от ядерной энергетики и влияния китайской экологии. Эксперты указывают на то, что в этой проблеме немалую роль играет микропыль, попадающая в РК из Китая, что подтверждается научными исследованиями. Именно поэтому недавно китайские власти отказались раскрывать информацию по объёмам выбросов микропыли в атмосферу. KBS, между тем, получила доступ к этим данным, опубликовав их. Речь идёт о докладе, который был составлен два года назад Национальным центром по изучению окружающей среды по ситуации на 2013 год. В нём указывается, что на тот момент 46% микропыли в стране возникало на территории РК, 41% приходился на Китай, а 13% - на КНДР.





Китай отказался предоставлять данные, ссылаясь на несвоевременность. В частности, отмечается, что в южнокорейском докладе не отражены улучшения экологии КНР после 2013 года. Однако южнокорейские учёные эти доводы отвергают, подчёркивая, что даже, если улучшения будут учтены, разницы в доле китайской микропыли практически нет. Между тем, стоит отметить, что Китай всё-таки признал факт своего влияния на ситуацию с микропылью в РК. Речь идёт о другом китайском докладе 2006 года об итогах совместного с РК и Японией исследования, проводившегося с 2000 года. В нём отмечается, что свыше 40% сульфатов и нитратов, содержащихся в микропыли на территории РК, приходятся на Китай. Между тем, усугубление проблемы микропыли заставляет задуматься над ещё одним моментом – это политика по постепенному отказу от ядерной энергетики. В РК главными источниками микропыли считаются автомобили и теплоэлектростанции. Проблема в том, что энергетическая политика правительства Мун Чжэ Ина привела к резкому увеличению доли теплоэлектростанций в энергосистеме страны. В этой связи оппозиция высказывает мнение о необходимости её пересмотра.



