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Прекрасный разум (4) 글쎄요

#Говорим как герои сериалов l 2019-01-14

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

글쎄요

[Кыльсэё] 

Не знаю


Грамматика 

글쎄 - выражение, которое употребляется, когда нет возможности дать точный ответ или выразить свою точную позицию. Сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи -요. В нашем диалоге 글쎄요 мы перевели как «не знаю», но дословно это выражение переводится как «ну как сказать».


- 글쎄요, 제가 맡은 일이 아니라서 답을 해드릴 수가 없네요.

- Не знаю, это не моя работа, не знаю, как ответить.


- 글쎄요, 좋은 것 같기도 하고 좋지 않은 것 같기도 하고.

- Ну как ответить, вроде бы хорошо,  вроде бы не хорошо.



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


모르겠어요 – «Я не знаю».

왜 묻는거예요? – «Зачем спрашиваете?»


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