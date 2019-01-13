Прекрасный разум (4) 글쎄요

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Фраза недели
글쎄요
[Кыльсэё]
Не знаю
Грамматика
글쎄 - выражение, которое употребляется, когда нет возможности дать точный ответ или выразить свою точную позицию. Сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи -요. В нашем диалоге 글쎄요 мы перевели как «не знаю», но дословно это выражение переводится как «ну как сказать».
- 글쎄요, 제가 맡은 일이 아니라서 답을 해드릴 수가 없네요.
- Не знаю, это не моя работа, не знаю, как ответить.
- 글쎄요, 좋은 것 같기도 하고 좋지 않은 것 같기도 하고.
- Ну как ответить, вроде бы хорошо, вроде бы не хорошо.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
모르겠어요 – «Я не знаю».
왜 묻는거예요? – «Зачем спрашиваете?»
2019-01-13
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2019-01-10
2019-01-10