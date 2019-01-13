Прекрасный разум (4) 글쎄요

Фраза недели

글쎄요

[Кыльсэё]

Не знаю





Грамматика

글쎄 - выражение, которое употребляется, когда нет возможности дать точный ответ или выразить свою точную позицию. Сюда добавляется окончание неофициально-вежливой стили речи -요. В нашем диалоге 글쎄요 мы перевели как «не знаю», но дословно это выражение переводится как «ну как сказать».





- 글쎄요, 제가 맡은 일이 아니라서 답을 해드릴 수가 없네요.

- Не знаю, это не моя работа, не знаю, как ответить.





- 글쎄요, 좋은 것 같기도 하고 좋지 않은 것 같기도 하고.

- Ну как ответить, вроде бы хорошо, вроде бы не хорошо.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





모르겠어요 – «Я не знаю».

왜 묻는거예요? – «Зачем спрашиваете?»



