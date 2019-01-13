Компания Daesung Eltec – производитель информационно-развлекательных систем для автомобилей

© DAESUNG ELTEC

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы завершаем знакомство с участниками выставки новых технологий в сфере промышленности. Последней в нашем списке компания Daesung Eltec (대성엘텍). У микрофона начальник второго отдела разработок программного обеспечения г-н Пак Киль Су.





Компания Daesung Eltec с 70-х годов занимается разработкой и производством информационно-развлекательных систем для автомобилей, так называемыми инфотейнмент. Наш главный офис расположен в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, а исследовательский центр - в сеульском муниципальном округе Кымчхон-гу. У нас 800 сотрудников. Наш профиль - технологии инфотейнмент, поэтому мы создаём различную аппаратуру с соответствующим функционалом. Кроме того, учитывая наступление новой эпохи беспилотных автомобилей, мы производим продвинутые системы помощи водителю - ADAS, регистратор аварий и другое оборудование.





Компания Daesung Eltec начала работу в 1979 году в качестве подрядчика крупного японского производителя аудиосистем для автомобилей с мировым именем Alpine. Постепенно компания накапливала технологический потенциал. Вскоре ей удалось самостоятельно разработать мониторы для сидений, усилители и многодисковые проигрыватели, начав работу на внутреннем и внешних рынках. Между тем, главной продукцией компании является AVN-аппаратура для автомобилей. Это аудио, видео и навигация. AVN - основа в сфере инфотейнмент, которая является производным от синтеза понятий информации и развлечений. Daesung Eltec занялась этим с 1983 года, осуществляя поставки таким известным компаниям как Samsung Electronics, Hyundai Mobis, Renault и GM Korea. На выставке компания показала систему управления внутренней аппаратурой автомобиля простыми движениями руки.





Эта система управления основана на стереокамере, которая фиксирует и распознаёт движение изгибов рук водителя. Таким образом осуществляется управление внутренней медиа-системой автомобиля. Интерпретация движения рук происходит путём анализа зафиксированных движений и обработки имеющейся базы данных. Тут задействованы технологии глубокого обучения. Пока это прототип.





В последнее время в автомобилях применяются технологии искусственного интеллекта. Управление некоторыми функциями можно осуществлять голосовыми командами. Пока большинство водителей самостоятельно в ручном режиме включают навигаторы или аудиосистемы. Однако во время движения осуществлять подобные манипуляции довольно сложно. Daesung Eltec работает над разрешением этой проблемы. Ведь её система позволяет управлять внутренними системами одним движением руки. Она действует на основе считывания информации стереокамерой, которая подключена к внутренней информационно-развлекательной системе. Между тем, компания продолжает работу над новыми системами.





© DAESUNG ELTEC

Подобными системами управления нового поколения занимаются немногие производители. Сейчас они есть только в дорогих иностранных автомобилях, да и то в тестовом режиме. В Корее этого пока нет. Наша цель состоит в массовом распространении таких систем путём обеспечивания предложения по приемлемым ценам. Мы занимаемся новыми разработкам, и в течение пяти лет такие системы управления будут широко распространены.





8 января южнокорейские компании KIA Motors и Hyundai Mobis первыми среди отечественных корпораций показали технологии управления различными функциями автомобилей движением рук. В 2017 году Daesung Eltec была выбрана правительством в качестве участника одного из государственных проектов технологий будущего.





Мы представили продукт, отражающий различные ниши вероятных клиентов за рубежом. В нашей стране есть система мобильного вещания DMB. За рубежом есть много аналогов, среди которых Radio data system, спутниковое вещание Sirius и другие. У каждого клиента в этом вопросе есть свои предпочтения. Мы создаём продукт, который сможет удовлетворить нужды каждого. Он будет работать как модульная или блочная система, в которую по желанию клиента можно как внести, так и убрать какие-либо вещательные функции. Данная разработка уникальна своей гибкостью и возможностью предоставить клиенту то, что ему нужно в любой момент.





Технологии AVN (audio, video, navigation), которыми занимается Daesung Eltec являются основными в концепции ConnectedCar или подключённого автомобиля, который называют смартфоном на колёсах. Всё это технологии будущего, которые переносят комфорт и безопасность водителя на новый уровень. Компания Daesung Eltec находится в самом центре потенциала данных технологий, наряду с Google и Apple готовясь к эпохе подключённого автомобиля.