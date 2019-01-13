Американо-северокорейские торговые переговоры

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В конце прошлого года в Аргентине на полях саммита «Большой двадцатки» президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились временно – на 90 дней – прекратить торговую войну. С седьмого по девятое января в Пекине состоялся очередной раунд консультаций по торгово-экономическим вопросам на уровне заместителей министров. Стороны, как сообщается, договорились по ряду вопросов. С подробностями - директор Института экономики США и Китая г-н Чо Ён Чхан.





Переговоры проходили на уровне заместителей министров, поскольку в торговых переговорах «дьявол кроется в деталях». США направили в Пекин отличную команду экспертов, в которую вошли не только представители министерств торговли, финансов, сельского хозяйства и энергетики, но и глава департамента Белого дома по вопросам экономики Азии, а также другие эксперты, имеющие богатый опыт международных переговоров. Поэтому они сразу потребовали от китайской стороны представить конкретные меры по выполнению обещаний, данных Китаем во время аргентинского саммита, об увеличении импорта американских товаров и услуг до 1 трлн 200 млрд долларов. В Китае ещё до переговоров начали подготовку закона об иностранных инвестициях, запрещающего требовать от иностранных компаний передачи технологий. Временно приостановлены дополнительные пошлины в отношении импорта американских автомобилей.





Переговоры в Пекине являются первым шагом к прекращению торговой войны, которая влияет на всю мировую экономику. Между тем, с самого начала представители двух стран уделили максимальное внимание консультациям. В американскую делегацию вошли эксперты высочайшего уровня. Кроме того, на встрече с американцами был замечен вице-премьер Лю Хэ, который считается главным торговым переговорщиком КНР. Это привлекло внимание наблюдателей. В настоящий момент США требуют от Китая односторонних уступок, а Китай хочет минимизировать их масштабы.





Стороны подробно не сообщили о темах консультаций и деталях обсуждения. Но СМИ указывают, что обсуждение велось вокруг семи основных тем. Самые большие разногласия были связаны с нарушениями прав на интеллектуальную собственность. Как пишет Wall Street Journal, американские компании теряют ежегодно до 30 млрд долларов из-за требований китайской стороны передать технологии. США требовали создать средство защиты данных прав или подготовить соответствующий закон, но китайские власти подчёркивали, что принуждения к передаче технологий нет, а требования США являются вмешательством во внутренние дела Пекина. Второй момент касается проблемы Huawei и технологий 5G. Недавний арест в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу указывает на то, что США считают серьёзной угрозой для своей безопасности чрезмерную гегемонию одной стороны на рынке цифровых технологий. Третий момент - это программа «Сделано в Китае-2025». США считают, что политика КНР по масштабному субсидированию бизнеса и защите промышленности противоречат правилам ВТО, создавая неравные условия для конкуренции. Китайская сторона готова внести частичные поправки в данную политику. Однако стало ясно, что экономическая политика Китая не подлежит обсуждению, являясь его суверенным правом.





США предложили решить проблему дисбаланса в торговле с КНР путём увеличения поставок своих товаров и услуг на китайский рынок, искоренить проблему систематического нарушения Китаем прав интеллектуальной собственности, а также увеличить поставки в КНР сельскохозяйственной и промышленной продукции США. Китай возобновил импорт американской сои и других продуктов, а также создал суд по вопросам интеллектуальной собственности, тем самым подчеркнув готовность исполнять данные США обещания. Помимо этого, Китай приостановил санкции в отношении американских автомобилей. Стороны, как видно, стремятся к завершению торговой войны, которая привела к серьёзным взаимным убыткам.





По данным Банка Кореи, в этом году рост ВВП Китая составит лишь 6,2%. Это низкий прогноз. В связи с торговой войной в прошлом году в Китае может быть потеряно 700 тысяч рабочих мест. Рост размера оплаты труда приводит к переносу за рубеж производственных мощностей не только иностранными, но и китайскими компаниями. Критическое ухудшение ситуации наблюдается во всех ключевых сферах экономики, в том числе, в активно продвигаемых отраслях искусственного интеллекта, экологически чистой продукции и электромобилей. Это лишь часть всех последствий.





США не избежали последствий двустороннего торгового противостояния. 3 января компания Apple зафиксировала крупнейший спад стоимости акций на Нью-Йоркской бирже за последние шесть лет. Как только стороны столкнулись с огромными последствиями торговой войны, началось движение навстречу. Между тем, актуальным остаётся вопрос о том, что делать дальше.





На этот раз были достигнуты некоторые результаты, но противостояние сторон продолжается. Торговая война является лишь частью стратегической конкуренции двух стран, и даже если будут улажены спорные вопросы по дисбалансу торговли и пошлинам, искоренить структуру постоянной конкуренции за гегемонию в мире вряд ли возможно. Если США и Китай не договорятся в период перемирия, то это приведёт к серьёзному удару по экономикам двух стран и всего мира в целом. Поэтому сторонам просто необходимо прекратить перетягивание интересов, предприняв усилия для предотвращения ухудшения ситуации.





Перемирие США и Китая прекращается первого марта. Если до этого момента сторонам не удастся договориться, торговая война может возобновиться Всё зависит от решимости двух стран уладить споры, а также от результатов предстоящих переговоров на более высоком уровне.