Из «Белой книги по обороне» убрано упоминание о КНДР как о враге 

«Белая книга по вопросам обороны» публикуется в целях обнародования оборонной политики страны и описания нынешней ситуации в этом вопросе. Книга за 2018 год была представлена с опозданием. Это связано с большим количеством острых моментов, связанных с удалением обозначений КНДР в качестве врага, оценкой потенциала ядерного оружия Севера и другими вопросами. Самой большой особенностью нового издания «Белой книги по вопросам обороны» является удаление фразы о том, что Север является врагом РК. На этот раз в документе говорится, что врагом РК считаются силы, угрожающие суверенитету, территории, народу и имуществу страны. Такое изменение позиции объясняется переменами в ситуации на Корейском полуострове и в межкорейских отношениях. Но у этого есть и противники, которые считают, что северокорейская угроза полностью не снята, а отношения Юга и Севера в любой момент могут вернуться к напряжённости. Поэтому в минобороны было решено добавить пункты, учитывающие некоторую неопределённость нынешней ситуации. В частности, в новом издании указывается, что оружие массового уничтожения КНДР является угрозой миру и безопасности на Корейском полуострове. Также отмечается, что ВС РК будут поддерживать усилия по налаживанию прочного мира и обеспечению полной денуклеаризации Корейского полуострова, сохраняя готовность к любой ситуации.





Что касается ядерного арсенала Севера, то в «Белой книге» изложены предположительные данные о том, что КНДР имеет 50 кг плутония и большой объём обогащённого урана. По ракетному вооружению указывается, что Пхеньян не проводил пуски баллистических ракет на расстояния, которые могли бы показать, имеет ли Север технологии повторного вхождения боеголовки в твёрдые слои атмосферы. Поэтому в этом вопросе необходимо дополнительное подтверждение. Между тем, нынешняя численность южнокорейской армии, как отмечается, составляет 599 тыс. человек. Этот показатель к 2022 году будет снижен до 500 тыс. военнослужащих. Такое сокращение будет осуществлено только в сухопутных войсках, численность которых будет снижена с нынешних 464 тыс. до 365 тыс. человек. Количество генералов будет снижено с 436 до 360.



