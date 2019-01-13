Движение «Me too» в сфере спорта началось с заявления известной южнокорейской спортсменки, члена национальной сборной по шорт-треку Сим Сок Хи. 8 января она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах со стороны бывшего тренера Чо Чжэ Бома. Указывается, что в период с 2014 по 2018 год она неоднократно подвергалась сексуальному насилию и домогательствам с его стороны. Сам тренер через адвоката полностью отверг все обвинения. 14 января дзюдоистка Син Ю Ён также заявила, что постоянно подвергалась сексуальному насилию со стороны своего тренера ещё с тех пор, когда она была ученицей старших классов. Стало известно, что в Корейской ассоциации дзюдо об этом факте знали. Тренер же исчез из поля зрения с марта прошлого года. Син Ю Ён впоследствии отказалась от спортивной карьеры. Но в ассоциации не приняли каких-либо мер, учитывая, что оба ушли из спорта. Скандалы вокруг сексуального насилия в спорте возникали и ранее. Но Национальный олимпийский комитет Кореи практически никак не реагировал, и большинство обвиняемых продолжали свою деятельность. Однако на этот раз скандал получил широкий общественный отклик, и в мире спорта начали принимать меры.





9 января правительство заявило о планах пересмотреть всю систему и процедуры реагирования на случаи сексуального насилия в сфере спорта. 10 января в Олимпийском комитете заявили о намерении изменить систему защиты прав человека, а также изучить ситуацию на местах. В качестве главной проблемы отмечается молчание спортсменов. То есть, система спортивной элиты, нацеленной только на высокие результаты на различных соревнованиях, стала причиной образования структуры создания спортивных кадров, при которой тренер оказывает практически абсолютное влияние на подопечного. При этом всё оправдывается хорошими результатами. Спортсменки, решившиеся рассказать о фактах насилия, вынуждены быть готовыми попрощаться со своей карьерой и столкнуться с ударом по собственному достоинству. Поэтому они молчали, что способствовало сохранению такой ситуации. Лишь теперь появилась надежда на решение проблемы.