



Это история о коротком путешествии представителей мелкой буржуазии - выходцев из деревень, которые после изнурительной жизни вдали от дома однажды стали жителями Сеула.





После скромных банных процедур мы распластались на полу комнаты в свете керосиновой лампы, когда на низком складном столике внесли ужин. Он состоял всего лишь из салата кимчхи, супа с капустой угочжикук и закуски из приправленной сушеной редьки дайкон, но мы с жадностью проглотили весь ужин под рисовое вино макколли.

- Вот он, тот самый вкус десятилетней давности. Разве хотя бы ради этого супа не стоило сюда приезжать?

Вернув пустой столик хозяину, мы не смогли сразу заснуть и до глубокой ночи вспоминали детство.





우리들이 대충 손발을 씻고

호롱불 밑에서 이러저리 퍼져 있을 때 저녁상이 들어왔다.

과연 밥상은 김치와 우거지국,

그리고 무말랭이 버무린 것 뿐이었는데,

우리는 반주로 들어온 막걸리와 함께 허겁지겁 쳐 넣었다.

“바로 이거야. 우리가 십여 년 전에 먹었던 맛이 바로 이거야.

이 토장국 하나만으로도 여기까지 온 보람이 있지 않니?“

상을 물린 다음에도 우리는 쉬 잠을 이루지 못하고

어렸을 적 고향에서 지내던 이야기로 밤이 깊어가는 줄 몰랐다.









На обед и ужин были поданы похожие блюда, что и на завтрак, только теперь к ним принесли кукурузную водку. Однако после ужина друзья уже не обсуждали местную еду наперебой, как это было за завтраком или накануне вечером. Все друг за другом начинали скучать по Сеулу, а затем и вовсе решили пораньше туда вернуться.









#Из интервью с профессором кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета Пан Мин Хо:

В литературе родина - это очень важное место, в котором современные люди не чувствуют себя изолированными, потерянными, на родине они могут свободно дышать. Это простое произведение о друзьях, съездивших в деревню, однако оно несет в себе глубокий смысл и может навести читателя на тяжелые раздумья.









- Мы совсем превратились в столичных жителей, теперь с этим ничего не поделаешь.

После бара мы купили своим детям по упаковке печенья в подарок и разъехались по районам Пульгван-дон, Миа-дон, Чунгок-тон. Когда мы, прощаясь, махали друг другу рукой, я несколько раз повторил про себя: "Ведь это мы! Мы - жалкие деревенщины!" В то же время я ощущал, как у всех нас от позвоночника тянулся вниз отросток длиной семь-восемь сантиметров - это был хвостик тщеславия."





“우린 이제 별 수 없이 서울 사람 다 됐는갑다”

술집을 나오자 우리는

아이들에게 줄 요량으로 각기 과자 봉지 하나씩 사들고 뿔뿔이 헤어졌다.

서로 잘 가라고, 또 만나자고 손을 흔들 때

나는 이놈들아, 우리들이야말로 촌놈이라고,

형편없는 촌놈이라고

속으로 몇 번씩이나 되뇌었다.

동시에 우리들의 등골 뼈 밑으로는

칠팔 센티미터쯤 자란 속물이 꼬리가

대롱대롱 매달려 있는 걸 의식하고 있었다.









Писатель Чхве Иль Нам родился в 1932 году в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто. В 1953 году он дебютировал с произведением "Рассказ о полыни" в журнале "Мунъе". В 1975 году стал лауреатом литературной премии им. Пак Чон Хва. Автор рассказов "Жители Сеула", "Текущий север".