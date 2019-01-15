Компания Kakao прекращает пробное предоставление услуги CarPool

15 января компания Kakao сообщила о прекращении пробного предоставления услуги CarPool. Сервис позволяет водителю частного автомобиля по дороге на работу или домой подработать, подвозя попутчиков за деньги. Идея данной услуги возникла в качестве альтернативы такси, использование которого в последнее время вызывает недовольство населения в связи с повышением стоимости проезда и фактами грубости со стороны таксистов, которые иногда отказываются принимать клиентов. Как сообщили в компании Kakao, решение об отказе от предоставления услуги принято с целью установления диалога с представителями компаний-операторов такси, которые выступают против CarPool. Таксисты неоднократно проводили массовые забастовки, даже имели место акции самосожжения. Приостановка пробного предоставления услуги CarPool называлась таксистами условием для начала диалога.

Действующее законодательство о пассажирском транспорте запрещает предоставление платных транспортных услуг некоммерческими частными машинами. В этой связи в РК запрещена система заказа такси Uber, распространённая во многих странах мира. Правда, в законе предусмотрено исключение: водители частных машин в часы пик имеют право предоставлять транспортные услуги. В этой связи компании Kakao было разрешено запустить приложение для смартфонов Kakao Mobility. Оно начало набирать популярность, что и напугало таксистов. Практически все южнокорейцы-пользователи смартфонов используют мессенджер Kakao Talk. Приложения Kakao taxi и Kakao map активно используются для вызова официальных такси.