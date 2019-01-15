РК делает ставку на новые технологии

16 января в Сеуле состоялось первое заседание по вопросам стратегии инновационного роста. Выступивший на нём вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги сообщил, что правительство подготовило общую стратегию завоевания лидерства на мировом рынке водородных автомобилей. Она охватывает все компоненты данной сферы, включая производство водорода, его хранение, перевозку и применение. Если сейчас по всей стране эксплуатируются 20 тыс. водородных автомобилей, то в 2022 году их должно стать в четыре раза больше. Итоговый план активизации водородного сектора экономики правительство обсудит 17 января в присутствии президента страны Мун Чжэ Ина.

Водородный транспорт — это различные транспортные средства, использующие водород в качестве топлива. Водородные автомобили не выпускают выхлопных газов, привлекая к себе внимание как экологически чистый транспорт нового поколения. В этой связи во всём мире усиливается конкуренция за разработку и производство водородных автомобилей. Дело в том, что запасы ископаемого топлива рано или поздно иссякнут, а водород - наиболее распространённый и неистощимый источник энергии на планете. Сегодня южнокорейская компания Hyundai Motor является одним из мировых лидеров в технологиях водородных автомобилей. Она разработала экологически чистый кроссовер Nexo и заключила соглашение о партнёрстве с германской Audi в разработке технологий водородных топливных элементов.



