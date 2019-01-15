Визит лидера КНДР в Китай

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С 7 по 10 января северокорейский лидер Ким Чон Ын совершил официальный визит в Китай. Эта поездка стала неожиданностью на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о реальной возможности его встречи с главой КНДР. Многие обращают внимание на то, что Ким Чон Ын выбрал весьма специфическое время для визита. Он прибыл в Пекин 8 января, в свой день рождения. Ситуацию комментирует профессор Ким Чжун Хён с факультета международных и региональных исследований университета Хандон.