Система власти в КНДР

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Лидера Северной Кореи Ким Чон Ына и его сестру Ким Ё Чжон часто ассоциируют с так называемой «кровной линией горы Пэктусан», под чем подразумевается прямое родство с основателем КНДР Ким Ир Сеном. В Северной Корее, известной в мире как страна с жёсткой иерархической системой общественного устройства, высоко ценят превосходство и легитимность правящего клана Кимов. Всё население КНДР подразделяется на три слоя: «основной», «колеблющийся» и «враждебный». Каждый житель Севера чётко знает, к какому слою он принадлежит. Если человеку запрещено поступать в вуз или вступать в партию, он понимает, что относится к «враждебному слою». С подробностями – директор Международного центра северокорейских исследований г-н Ан Чхан Иль.