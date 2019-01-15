Из «Белой книги по обороне» убрано упоминание о КНДР как о враге
2019-01-15
#Мелодии Кореи l 2019-01-16
Ученый Ли Хван изображен на корейской тысячной купюре вместе с конфуцианской школой Тосан и цветущей дикой сливой мэхва. Многие современники знали о глубокой любви ученого к этому дереву, ведь на то была личная причина, связанная с кисэн по имени Ту Хян. Подробности об ученом Ли Хване, его любви и дикой сливе мэхва вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 397. Ученый Ли Хван
* Песня "Обещание" - Ким Ён Ги (вокал)
* Песня о дикой сливе "Мэхвага" - Хон Хён Су (вокал)
* Песня о камелии "Тонбэк тхарён" - Ким Су Ён (вокал) и вокальный ансамбль
2019-01-15
2019-01-15
2019-01-16 14:03:06