



Ученый Ли Хван изображен на корейской тысячной купюре вместе с конфуцианской школой Тосан и цветущей дикой сливой мэхва. Многие современники знали о глубокой любви ученого к этому дереву, ведь на то была личная причина, связанная с кисэн по имени Ту Хян. Подробности об ученом Ли Хване, его любви и дикой сливе мэхва вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 397. Ученый Ли Хван

* Песня "Обещание" - Ким Ён Ги (вокал)

* Песня о дикой сливе "Мэхвага" - Хон Хён Су (вокал)

* Песня о камелии "Тонбэк тхарён" - Ким Су Ён (вокал) и вокальный ансамбль