Близнец по духу (메이트/Mate, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Чон Дэ Гон

В ролях: Сим Хи Соп, Чон Хе Сон и др.

Премьера: 17 января 2019 года

Ограничение: старше 15-ти лет





У мужчины, который боится всякого рода любовные страдания, вдруг случилась свободная любовь!

Чжун Хо и Ын Чжи друг другу ни друзья, ни любовники, но между ними разгорается пламя горячей и одновременно горькой любви.





Главный герой по имени Чжун Хо не хочет открывать кому-то свое сердце, так как боится получить сердечные раны, он уверен в том, что серьезные отношения ему не подходят. Главная героиня по имени Ын Чжи считает, что если в жизни нет возможности тратить деньги на всю катушку, то только остается любить эту жизнь на всю катушку.

Чжун Хо устраивается на новую работу в редакцию журнала, где вновь встречает Ын Чжи. Он предлагает ей отношения без всяких обязательств, но в итоге начинает ощущать глубокие чувства по отшению к этой светлой, позитивной и тёплой девушке...