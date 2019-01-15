Близнец по духу (메이트/Mate, 2019)

Из «Белой книги по обороне» убрано упоминание о КНДР как о враге
2019-01-15
#Новости шоу-бизнеса l 2019-01-17
Жанр: драма
Режиссер: Чон Дэ Гон
В ролях: Сим Хи Соп, Чон Хе Сон и др.
Премьера: 17 января 2019 года
Ограничение: старше 15-ти лет
У мужчины, который боится всякого рода любовные страдания, вдруг случилась свободная любовь!
Чжун Хо и Ын Чжи друг другу ни друзья, ни любовники, но между ними разгорается пламя горячей и одновременно горькой любви.
Главный герой по имени Чжун Хо не хочет открывать кому-то свое сердце, так как боится получить сердечные раны, он уверен в том, что серьезные отношения ему не подходят. Главная героиня по имени Ын Чжи считает, что если в жизни нет возможности тратить деньги на всю катушку, то только остается любить эту жизнь на всю катушку.
Чжун Хо устраивается на новую работу в редакцию журнала, где вновь встречает Ын Чжи. Он предлагает ей отношения без всяких обязательств, но в итоге начинает ощущать глубокие чувства по отшению к этой светлой, позитивной и тёплой девушке...
2019-01-15
2019-01-15
2019-01-16 14:03:06