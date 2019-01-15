Новорожденного оленёнка назвали в честь участника группы 'NCT'!

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На днях появилось милое и тёплое сообщение, согревшее сердца многих людей. 10 января текущего года 'LA Times' и другие зарубежные СМИ сообщили, что в зоопарке Лос-Анджелеса родился оленёнок пуду, которого назвали в честь Хэ Чхана, участника группы 'NCT'. А группа 'BLACKPINK' побила новый рекорд, став популярнейшей южнокорейской группой в 'Instagram'. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 16 января.