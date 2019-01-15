JYP Entertainment готовит новую гёрлз-группу

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По информации нескольких источников из шоу-бизнеса от 14 января, продюсерская компания JYP Entertainment готовит к дебюту новую женскую поп-группу. Уже окончены съемки клипа на дебютную композицию, а весь контент будет представлен в ближайшем будущем. К появлению женской группы от компании JYP относятся с особым вниманием, так как это будет новый женский коллектив впервые за последние 4 года. Напомним, весной 2015 года на небосклоне корейской поп-музыки появилась группа TWICE и с тех пор держит статус одной из самых востребованных и популярных групп не только Кореи, но и всей Азии. Уже известно, что в коллектив войдет победительница проекта «Микс Найн» (믹스나인) по имени Син Рю Чжин, получившая известность в развлекательном проекте «Фанат» (더 팬/The Fan) Хван Е Чжи и Ли Чхэ Рён, участница музыкального шоу «Шестнадцать» (식스틴/Sixteen) канала Mnet.