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12 января новостное агенство OSEN опубликовало новость о том, что известный актер Чу Чжин Мо встречается с девушкой-врачом по имени Мин Хе Ён (33 года). О возлюбленной известно, что она окончила медицинский факультет Сеульского государственного университета и нередко появляется в качестве гостя в различных телепередачах о красоте и здоровье. Девушка Чу Чжин Мо славится не только умом, но и красивой внешностью, кроме того пара любит ездить на рыбалку и имеет другие общие увлечения. Актер Чу Чжин Мо дебютировал в 1999 году в фильме «Танец-танец» (댄스댄스), получил широкую известность благодаря ролям в таких успешных фильмах как «Красавицей быть тяжело» (미녀는괴로워), «Любовь» (사랑), «Ссанхвачжом» (쌍화점), масштабном историческом телесериале «Императрица Ки» (기황후) и др.