Группа BTS на премии Seoul Music Awards

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На ежегодной премии Seoul Music Awards (서울가요대상) мужская поп-группа BTS собрала три награды. 15 января на стадионе Gocheok Sky Dome, расположенном в сеульском округе Гуро, состоялась 28-ая церемония награждения Seoul Music Awards. Ведущими вечера стали известные артисты Син Дон Ёп, Ким Хи Чхоль и актриса Ким Со Хён. Как и в прошлом году ребята из группы BTS удостоились самой главной премии под названием «Гранд-приз». Получив награду, лидер группы Нам Чжун (он же RM) поблагодарил присутствующих со словами: «Вы наверное не знаете, но наша группа BTS тоже ваши поклонники. Ваши истории, ваши слова, энергия голосов дает нам вдохновение творить дальше. Наша музыка и вообще тот факт, что мы стоим на этой сцене сегодня, стали возможны только благодаря вдохновению, которые вы нам даете». В тот же вечерь артисты получили вторую по престижности премию «Мэйн-приз» и премию «Лучший альбом года», собрав таким образом три премии. «В своей жизни я добился многого благодаря уважаемым фанатам. И поэтому хочу выразить благодарность за то, что помогаете мне осознать всю ценность жизни. После дебюта группа «Бантхан Сонёндан» (BTS) всегда в ваших сердцах, а вы в наших. И в будущем мы будем делать друг друга только счастливее. Спасибо. Ами, я вас люблю», - сказал со сцены Чон Гук.