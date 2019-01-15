Девочки из Girl’s Day пойдут каждый своей дорогой

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У участниц известной женской поп-группы Girl’s Day Со Чжин, Ю Ра, Мин А и Хе Ри в этом году истекает контракт с продюсерской компанией «Дримти Энтертейнмент» (Dream entertainment). Теперь девушки находятся в поиске новых продюсерских центров, но не для продолжения выступлений в составе Girl’s Day, а для актерской карьеры. По словам одного источника из окружения девушек, все участницы без исключения хотят сосредоточиться на развитии своей актерской карьеры. На данный момент все они весьма успешно снимаются в кино и рекламе, ведут развлекательные передачи и участвуют в разных шоу. Girl’s Day дебютировали в музыкальном мире 2010 году, первыми на телеэкраны перебрались Хе Ри и Мин А, вслед за ними Со Чжин и Ю Ра. Самую успешную карьеру на телевидении и кино сделала Хе Ри, получив признание и став одной из самых популярных сериальных актрис. В прошлом году она дебютировала на большом экране, сыграв главную женскую роль в триллере «Монструм» (물괴).