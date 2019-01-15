Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (6)

Когда Ли Ван услышал историю об учёном Хо, у него возник интерес к нему: «Удивительно, по вашему рассказу он является настоящим гением! Как его зовут?»

Пён почесал затылок и сказал: «Знаете, прошло уже три года с тех пор как мы познакомились, но я не знаю его имя. Да, это звучит странно. Сам удивлен тому, что особо не интересовался этим вопросом. Знаю, что все обращаются к нему по фамилии Хо, и зовут его просто как ученый Хо, т.е. Хо Сэн Вон».

Ли Ван был уверен в способностях нашего героя: «Думаю, что он должен быть большим человеком. У нас мало людей, которые действительно вносят вклад в развитие страны. Мне лично нужно увидеть его, познакомь меня с ним!»

Вечером начальник королевской гвардии без своих подчинённых отправился в дом Хо Сэн Вона. Он решил идти пешком, так как думал, что только таким образом может продемонстрировать своё уважение к нашему герою. Ведь Ли Ван был намерен просить у ученого Хо о помощи. Если Хо увидит его на лошади, то это выглядело бы неприлично.

Ли Ван и торговец Пён добрались до дома Хо Сэн Вона. Пён попросил у своего знакомого немного подождать: «Господин, прошу здесь немного постоять. Он кнрайне необщителен. Сначала нужно спросить, хочет ли он встретиться с вами».

В тот момент наш герой читал, как обычно, книгу в своей комнате, когда услышал голос человека, звавший его со двора. Когда он открыл дверь, то увидел Пёна с бутылкой спиртного. Хо горячо приветствовал друга: «Рад вас видеть! Мне как раз хотелось выпить немного алкоголя!»

Как только Пён вошёл в комнату, он сказал, что он не один: «Господин Хо, к вам пришёл гость. Его зовут Ли Ван, он начальник королевской гвардии. Сейчас он ждёт вас во дворе».

Бедный торговец пытался пригласить дорогого гостя в комнату, но хозяин дома продолжал пить и говорить о чем-то другом. Он притворился, будто ничего не слышал. Время шло, и Пёну становилось неудобно из-за Ли Вана, который уже несколько часов ожидал приглашения Хо Сэн Вона. Когда на улице совсем стемнело, Хо сказал: «Ну, пригласим его?» Как только наш герой заговорил об этом, Пён встал с места, чтобы позвать Ли Вана.