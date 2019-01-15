Американские НПО хотят посетить КНДР 

В ходе визита в Сеул в декабре прошлого года спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн не исключил возможности смягчения запрета на посещение КНДР американскими гражданами с гуманитарными целями. Вслед за этим представители неправительственных организаций США оформили заявки на посещение КНДР. Кроме того, были успешно решены вопросы, связанные с проведением инспекции железнодорожных путей на территории Севера, а также с поиском останков солдат, погибших в годы Корейской войны. Одновременно Стивен Бигэн сообщил о возможной выработке дополнительных мер с целью повышения доверия со стороны Пхеньяна.

Возможный визит представителей неправительственных организаций США в КНДР может создать благоприятную атмосферу перед проведением второго американо-северокорейского саммита. По мнению министра иностранных дел РК Кан Гён Хва, подписание мирного соглашения и гуманитарная поддержка КНДР должны стать ответом на денуклеаризацию Пхеньяна. Выступая 16 января на пресс-конференции в Сеуле, министр отметила, что американо-северокорейские переговоры по ядерной проблеме возобновятся в ближайшее время. Одновременно будущее Кэсонского индустриального комплекса и туристической программы в горах Кымгансан будет зависеть от результатов этих переговоров. Некоторые эксперты расценивают смягчение политики США в отношении КНДР в сфере гуманитарной помощи как влияние мирового сообщества.