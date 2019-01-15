Евросоюз ввёл ограничения на импорт металлопродукции

16 января Евросоюз ввёл в действие меры Safeguard с целью защиты внутреннего рынка от перенасыщения стальной продукцией, которая больше не импортируется в США. Обсуждение протекционистской политики началось ещё в июле прошлого года. Спустя полгода Safeguard получила одобрение всех стран-участниц блока. По мнению ЕС, увеличение масштабов импорта определённой продукции может оказать отрицательное влияние на местные компании. В этой связи вступает в силу не запрет, а ограничение на количество импортируемого товара. Предусмотрена квота в размере среднего уровня импорта за последние три года плюс 5%. Пошлины в размере 25% будут применяться после заполнения квот. Возможность подобных мер предусмотрена генеральным соглашением по тарифам и торговле. В свою очередь, ВТО советует странам-импортёрам решить проблему путём конструктивного диалога с ЕС, а в случае невозможности достижения консенсуса - применить ответные меры.

Safeguard является побочным результатом торговой войны Китая и США. В последнее время данный конфликт сопровождается взаимным повышением таможенных тарифов на некоторые товары, в частности, на сталь. Стоит отметить, что ЕС является четвёртым в мире импортёром стали. В 2015 году было импортировано 2,5 млн тонн, а в 2017 году – 3 млн 300 тыс. тонн. В итоге могут пострадать ряд стран-экспортёров стали, среди которых РК. Южнокорейское правительство провело серию переговоров с представителями ЕС. Как полагают, удастся сохранить прежние показатели экспорта стали. Тем не менее, принято решение о разработке плана ответных действий в связи с протекционистской политикой ЕС.