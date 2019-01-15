Подготовка второго американо-северокорейского саммита

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Диалог между Пхеньяном и Вашингтоном, похоже, набирает позитивную динамику. На это указывают события, происходящие вокруг Корейского полуострова. Северная Корея и США ведут активную подготовку ко второй встрече в верхах, а северокорейский лидер Ким Чон Ын на прошлой неделе нанёс визит в Китай. Также стало известно, что на днях главе КНДР передано письмо американского президента Дональда Трампа. Видимо, переговоры по ядерной проблеме между Пхеньяном и Вашингтоном могут сдвинуться с мёртвой точки. Стороны полны решимости провести второй саммит, и позитивным знаком может служить продолжающаяся переписка между Ким Чон Ыном и Дональдом Трампом. На фоне активизации усилий двух лидеров, явно настроенных встретиться во второй раз, ускоренными темпами ведутся контакты на рабочем уровне. В нашем разговоре принимает участие господин Хон Хён Ик, начальник отдела внешнеполитической стратегии Института имени короля Сэчжона Великого.