Властные структуры КНДР

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Основными политическими институтами на Севере являются Трудовая партия Кореи, центральные государственные учреждения и судебные органы. Правящая Трудовая партия обладает высшим политическим статусом и властью. Центральные государственные учреждения представлены Госсоветом, Верховным народным собранием (парламентом) и Кабинетом министров, осуществляющим исполнительные функции. Судебная система включает Центральную прокуратуру и Центральный суд. Однако все высшие властные полномочия сосредоточены в руках партии, и лишь в КНДР существует система единоличной власти, передаваемой по наследству. Сегодня мы вместе с профессором Чха Мун Соком из Института образования в сфере воссоединения рассмотрим структуру власти в КНДР.