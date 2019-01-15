Участники народного восстания 1948 года реабилитированы 

3 апреля 1948 года - особая дата в корейской истории. Тогда более тысячи жителей острова Чечжудо выступили против создания отдельного правительства на Юге Корейского полуострова, управляемого американскими вооружёнными силами. Восстание длилось до 21 сентября 1954 года. 14 тыс. человек погибли, а 2,5 были заключены под стражу без предъявления обвинений или письменных приговоров. 12 января 2000 года был издан особый указ, в соответствии с которым был учреждён специальный комитет по реабилитации жертв и выяснению деталей событий того времени. Всё началось 1 марта 1947 года, когда во время уличной демонстрации в честь Первомартовского движения от удара копытом полицейского коня погиб ребёнок. В результате этого началось столкновение с полицией, и был открыт огонь по толпе. В этот день Трудовая партия Южной Кореи объявила всеобщую забастовку. Правительство вместо того, чтобы успокоить людей, применило силу.





3 апреля 1948 года более 350 вооружённых гражданских лиц одновременно атаковали 12 полицейских участков. В результате пострадали дома представителей правых организаций. Правительство приступило к подавлению восстания силовыми методами, чем вызвало негодование жителей острова Чечжудо. Противостояние правительства и повстанцев привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Повстанцы проводили рейды на местные деревни, а правительственные силы осуществляли аресты без оснований и казни без разбирательства. Однако уже к ноябрю 1953 года от сил повстанцев осталось не более 11 человек. После принятия указа от 12 января 2000 года около 14.000 человек подали заявление на получение статуса жертв тех событий. По официальным данным, в результате столкновений погибли 180 военных и 140 полицейских. Однако действительное количество жертв может быть в разы выше.



