В США представлена новая стратегия развития системы ПРО

Пентагон анонсировал размещение системы перехвата ракет в космосе. Обновлённая противоракетная доктрина США ставит целью обнаружение и уничтожение вражеской ракеты на стадии её запуска. Данный подход к безопасности страны кардинальным образом отличается от технологий прошлых лет. Дело в том, что скорость ракеты в первые секунды полёта невысокая, что делает её уязвимой для ракет-перехватчиков. Опубликованная доктрина также включает план перехвата ракет в воздухе с использованием истребителей F-35 и другого стратегического потенциала. По словам президента США Дональда Трампа, Америка будет защищена от всех ракетных угроз, исходящих из любой точки мира. РК заказала у США 40 стратегических истребителей F-35, два из которых прибудут на Корейский полуостров уже в марте этого года.





“Наша цель проста - обладать возможностью идентифицировать и уничтожить любую ракету, запущенную с целью атаки на США из любой точки мира”, - сообщил президент США во время анонса новой противоракетной доктрины. В опубликованном документе отмечается беспокойство наращиванием ракетного потенциала рядом стран, включая Северную Корею, Иран, США и Китай. Особое внимание уделяется Северной Корее как источнику “особой” угрозы. Вызывает беспокойство и возможность размещения межбаллистических ракет в Иране. Высокоточное оружие России и Китая также оставляет поводы для беспокойства. Ранее заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Анонсирование противоракетной доктрины в этот момент может оказать влияние на переговоры США и КНДР.