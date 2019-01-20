Движение Me Too в южнокорейском спорте

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В южнокорейском спорте широко развернулось движение Me Too. Первой с заявлением о домогательствах со стороны тренера обратилась шорт-трекистка, золотая медалистка Олимпиад в Сочи и Пхёнчхане Сим Сок Хи. Она обвиняет своего бывшего тренера Чо Чжэ Бома в неоднократных домогательствах и сексуальном насилии в период с декабря 2014 года до конца 2017 года. Чо Чжэ Бому также предъявлено обвинение в насилии над ещё четырьмя спортсменками. На первом заседании суда Чо Чжэ Бом приговорён к десяти месяцам лишения свободы, однако он намерен обжаловать это решение.

С аналогичным заявлением выступила дзюдоистка Син Ю Ён. Она заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны своего тренера ещё будучи ученицей старших классов. Как выяснилось, в Корейской ассоциации дзюдо об этом факте знали, но не приняли каких-либо мер, так как оба ушли из спорта.

Скандалы вокруг сексуального насилия в южнокорейском спорте возникали и ранее. В течение последних пяти лет дисциплинарные взыскания за сексуальное насилие и словесное оскорбление спортсменов применялись 124 раза. Однако о большинстве из них в комитете умалчивали. Ярким примером тому служит случай 2013 года, когда в сексуальном домогательстве обвинялся менеджер одной из команд по шорт-теку. Сначала решением суда он был пожизненно отстранён от должности, однако вскоре суд смягчил своё решение и лишил его лицензии на три года. В 2007 году был пожизненно отстранён от должности тренер женской команды по баскетболу, однако позже по рекомендации Корейской ассоциации баскетбола он уехал работать тренером за границу.

В связи с этим правительство намерено провести масштабный опрос среди спортсменов на предмет сексуального насилия, принять профилактические и другие меры. Аналогичные действия планирует предпринять и спортивное руководство.