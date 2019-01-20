Рекордный уровень микропыли

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С 13 по 15 января в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо был зафиксирован рекордный уровень содержания микропыли в воздухе. Региональные администрации вынуждены были принимать экстренные меры. В Сеуле, например, для госучреждений была введена система поочерёдного использования автомобилей в зависимости от чётности и нечётности номерных знаков. Заводы и производственные площадки сократили продолжительность рабочего времени, вводилось ограничение на передвижение старых дизельных автомобилей весом более 2,5 тонн. В эти дни уровень содержания микропыли намного превышал допустимые пределы в десяти городах страны.

Проблема микропыли существует давно и требует скорейшего решения. Согласно общепринятому мнению, существенная доля микропыли попадает из Китая. Об этом свидетельствуют и доклад, который был составлен два года назад Национальным центром по изучению окружающей среды по состоянию на 2013 год. В нём указывается, что на тот момент 46% микропыли образовывалось на территории страны, 41% поступал из Китая, а 13% - из КНДР. Китай утверждает, что эти данные не отражают нынешней ситуации, которая с тех пор улучшилась. Тем не менее, в 2006 году Китай признавал свою ответственность за загрязнение атмосферы, когда в результате совместного исследования учёных из Республики Корея, Китая и Японии было установлено, что 40% сульфатов и нитратов, из которых состоит микропыль, появляются на территории Китая.

Вне зависимости от места происхождения микропыли, необходимы срочные меры по борьбе с ней. Необходимо также усилить взаимодействие по данному вопросу с Китаем и Японией. Кроме того, общественность призывает к пересмотру политики отказа от ядерных электростанций за счёт увеличения количества теплоэлектростанций, которые считаются источником микропыли.