Белая книга по вопросам обороны

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15 января министерство обороны Республики Корея опубликовало "Белую книгу по вопросам обороны 2018 года". На этот раз из текста книги исключено выражение о том, что Северная Корея является врагом государства. В 2016 году северокорейские власти и войска были названы источником продолжительной угрозы. Согласно документу 2018 года, врагом Республики Корея считаются силы, угрожающие и посягающие на суверенитет, территорию, народ и имущество страны. Таким образом, на этот раз определение врага государства стало более общим, нежели в прошлые годы.

Южнокорейские вооружённые силы поддерживают процесс восстановления мира на Корейском полуострове. Однако после выхода в свет Белой книги нашлись противники, которые считают, что северокорейская угроза по-прежнему существует в полном объёме, а отношения Юга и Севера в любой момент могут вернуться к состоянию напряжённости. В ответ на подобные возражения в министерстве обороны добавили пункты о том, что оружие массового уничтожения КНДР является угрозой миру и безопасности на Корейском полуострове. Также отмечается, что южнокорейская армия будет продолжать прилагать усилия по налаживанию прочного мира и обеспечению полной денуклеаризации Корейского полуострова, сохраняя готовность к любой ситуации.

В представленном документе также описываются изменения, происходящие с вооружёнными силами Севера. Основное внимание обращено на укрепление потенциала сил специальных операций. Так, был создан отдельный батальон спецопераций, который, как предполагается, отвечает за безопасность важных лиц. Кроме того, в КНДР была сформирована группа спецопераций, которая должна усилить возможности сил специальной атаки. В «Белой книге» изложены предположительные данные о том, что КНДР имеет 50 кг плутония и большой объём обогащённого урана. Что касается южнокорейской армии, то, её нынешняя численность составляет 599 тыс. человек. Этот показатель к 2022 году будет снижен до полумиллиона.

Впервые Северная Корея была названа в документе врагом в 1995 году, однако после межкорейского саммита 2000 года это выражение было исключено. Оно вновь появилось в 2010 году после обстрела острова Ёнпхёндо.