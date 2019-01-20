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Прекрасный разум (5) 말해봐요

#Говорим как герои сериалов l 2019-01-21

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

말해봐요

[Маль-хэ-ба-ё] 

Скажите.


Грамматика 

глагол말하다 – «сказать», а해보다 «попробовать что-либо сделать, совершить» в повелительном наклонении. Сюда добавляется окончание в неофициально-вежливой стили речи. В итоге все вместе получается 말해봐요 – «попробуйте сказать» или как в нашем варианте «скажите».


말해봐요, 아무한테도 말 안 할게요.

Скажите, я никому не скажу. 

내가 도울 수 있는 게 있을까요? 말해봐요.

Есть чем могу я вам помочь? Скажите. 



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


말 좀 해! – «скажи уже!»

괜찮아, 얘기해 – «ничего, говори».


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