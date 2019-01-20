Прекрасный разум (5) 말해봐요

Белая книга по вопросам обороны
2019-01-20
#Говорим как герои сериалов l 2019-01-21
Фраза недели
말해봐요
[Маль-хэ-ба-ё]
Скажите.
Грамматика
глагол말하다 – «сказать», а해보다 «попробовать что-либо сделать, совершить» в повелительном наклонении. Сюда добавляется окончание в неофициально-вежливой стили речи. В итоге все вместе получается 말해봐요 – «попробуйте сказать» или как в нашем варианте «скажите».
말해봐요, 아무한테도 말 안 할게요.
Скажите, я никому не скажу.
내가 도울 수 있는 게 있을까요? 말해봐요.
Есть чем могу я вам помочь? Скажите.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
말 좀 해! – «скажи уже!»
괜찮아, 얘기해 – «ничего, говори».
2019-01-20
2019-01-17
2019-01-20