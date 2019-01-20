Выплаты пособий по безработице в 2018 году составили 6,7 трлн вон

В 2018 году сумма выплат пособий по безработице стала самой высокой за всю историю, и тому три причины: рост числа безработных, увеличение числа лиц, имеющих трудовую страховку, и повышение нижнего предела пособий. Самым значительным фактором послужил рост безработицы в связи с ухудшением ситуации на рынке трудоустройства. В прошлом году число получающих пособия по безработице составило 1.391.776 человек, что на 9,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Лидером среди отраслей стало строительство, где пособие получили 155 тыс. человек на общую сумму 707 млрд 300 млн вон. В годовом исчислении рост объёма выплат составил 58%, а количество получателей увеличилось на 34%. Резкий рост числа получателей пособий по безработице наблюдается в старшей возрастной категории от 50 до 70 лет. Увеличение числа лиц, имеющих трудовую страховку, также способствовало росту выплат пособий. Число застрахованных безработных по состоянию на декабрь прошлого года составило 13 млн 413 тыс. человек.





Пособие по безработице можно получить только при наличии трудовой страховки. Его нижний предел вырос на 16,4% по сравнению с 2017 годом, составив 54.216 вон. Это связано с ростом минимального размера оплаты труда. Представители правительства РК объясняют стремительный рост выплаты пособий по безработице расширением системы социальной защиты. Однако нельзя отрицать того, что основной причиной явилось ухудшение ситуации с занятостью. К примеру, число долгосрочных безработных, т.е. лиц, находящихся в поиске работы более полугода, в прошлом году было самым высоким после финансового кризиса.



