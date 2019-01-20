США и КНДР проведут второй саммит в ближайшее время

США и КНДР вплотную подошли к реализации давно обсуждаемого плана проведения второго саммита. Они договорились о времени и месте встречи, но пока не могут преодолеть принципиальные различия во взглядах на ключевые вопросы двусторонних отношений. В этой связи подготовка саммита превратилась в длительное и напряжённое перетягивание каната. В отличие от первой встречи Дональда Трампа и Ким Чон Ына, носившей по большей части символический характер, от второго саммита ожидают реальных результатов. Именно поэтому его подготовка неоднократно упиралась в критические разногласия. В этой связи визит в Вашингтон заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля послужил важным шагом к распутыванию этого туго затянувшегося узла.





В ходе встречи Ким Ён Чоля с президентом США Дональдом Трампом было согласовано время проведения второго саммита. Как сообщили в Белом доме, о месте его проведения будет объявлено позже. Дональд Трамп сообщил, что встреча с Ким Ён Чхолем была «невероятно удачной». Северокорейский представитель передал Трампу письмо от лидера КНДР. Между тем, до сих пор нет никаких признаков сокращения разрыва между требованиями со стороны США к КНДР отказаться от программы создания ядерного оружия и встречными требованиями Пхеньяна отменить санкции. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в ходе второго саммита американская сторона намерена потребовать от Севера конкретных шагов в направлении денуклеаризации. Обсуждению спорных проблем посвящены проходящие в Стокгольме рабочие переговоры между спецпредставителем госдепартамента США Стивеном Бигэном и заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.